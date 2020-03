TORRICELLA (TA). SINDACO SMENTISCE NOTIZIE SUL CONTAGIO

Scritto da Redazione / marzo 13, 2020 10:02 pm /

Una brutta vicenda che viola la privacy delle persone in tema di dati sensibli, cui il Sindaco intende andare fino in fondo, per il bene delle persone coinvolte e per il bene della comunità, soprattutto nel periodo di grande apprensione sociale che si sta vivendo.

La notizia secondo la quale la moglie del segretario comunale di Torricella (Ta), professoressa in un liceo di Francavilla Fontana nel brindisino, sarebbe risultata positiva al tampone per rilevare la presenza del virus Covid 19, (che a sua volta avrebbe contagiato il marito) risulta destituita da ogni fondamento.

