7 GIUGNO 2020 REGIONE PUGLIA SOLO UN CASO POSITIVO IN PROVINCIA DI FOGGIA

Scritto da Redazione / giugno 7, 2020 4:03 pm /

Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Bari.

Oggi domenica 7 giugno 2020 in Puglia, sono stati registrati 2.033 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e è risultato positivo un caso in provincia di Foggia.

About the author

L' 1 Dicembre 2004, pubblica il primo numero in formato cartaceo di "Giornale Armonia", mensile d’informazione locale in distribuzione gratuita per tutto il territorio tarantino, trasformandosi successivamente in edizione on line attualmente in rete. www.giornalearmonia.it

View all articles by Redazione »