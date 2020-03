ALCUNE-INFORMAZIONI-SUI-TIPI-DI-MASCHERE-PROTETTIVE-FPP2-E-FPP3

Scritto da Redazione / marzo 22, 2020 4:38 pm /

Le maschere Fpp2 e Fpp3 senza valvola devono essere usate dalle Forze dell’Ordine da usare solo esclusivamente per servizi di emergenza o in interventi di assistenza ai soccorritori, muniti rispettivamente di occhiali protettivi e di guanti monouso.

In entrambi i tipi di maschera, la valvola ha la funzione di far fuoriuscire le esalazioni di chi le indossa, per tanto non deve essere adoperata dalla popolazione, dai lavoratori, dalle forze dell’ordine. L’uso delle maschere Fpp2 Fpp3 con valvola quindi è sconsigliato per i pericoli di contagio che potrebbero derivarne alle suddette categorie.

About the author

L' 1 Dicembre 2004, pubblica il primo numero in formato cartaceo di "Giornale Armonia", mensile d’informazione locale in distribuzione gratuita per tutto il territorio tarantino, trasformandosi successivamente in edizione on line attualmente in rete. www.giornalearmonia.it

View all articles by Redazione »