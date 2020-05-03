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APERTURA MERCATO SETTIMANALE LIMITATAMENTE AL SOLO SETTORE ALIMENTARE, IGIENE DELLA PERSONA, PIANTE E FIORI. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO.

Scritto da   /   maggio 3, 2020 9:18 am  /   0 Commenti

mercato aperto

APERTURA MERCATO SETTIMANALE LIMITATAMENTE AL SOLO SETTORE ALIMENTARE, IGIENE DELLA PERSONA, PIANTE E FIORI. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO.

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  • Publicato: 1 giorno fa il maggio 3, 2020 9:18 am
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  • Ultima modifica: maggio 3, 2020 @ 9:18 am
  • Categoria: SanGiorgioNews.it

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L' 1 Dicembre 2004, pubblica il primo numero in formato cartaceo di "Giornale Armonia", mensile d’informazione locale in distribuzione gratuita per tutto il territorio tarantino, trasformandosi successivamente in edizione on line attualmente in rete. www.giornalearmonia.it

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