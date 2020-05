SAN GIORGIO IONICO APERTURA MERCATO SETTIMANALE MARTEDÌ 9 GIUGNO 2020

Scritto da Redazione / maggio 25, 2020 8:35 pm /

Si è tenuto in mattinata alla presenza del Responsabile dell’Ufficio SUAP, del Comandante della Polizia Locale e dell’Assessore al Commercio l’ennesimo incontro con i rappresentanti sindacali degli operatori del mercato settimanale. Nel corso dell’incontro è stato effettuato un sopralluogo presso l’area mercatale per definire gli ultimi dettagli relativi alla sistemazione dell’intera area e superare le ultime criticità emerse nel corso degli incontri che si sono susseguiti. Alla fine dell’incontro è stato stilato un verbale con cui sia l’amministrazione comunale che gli operatori hanno concordato che, per consentire agli uffici e agli operatori di sistemare dal punto di vista documentale la procedura della nuova collocazione del mercato settimanale, lo stesso non si terrà nella sua forma tradizionale domani 25 maggio e nemmeno il martedi 2 giugno, giorno della festa della Repubblica. Il mercato riaprirà nella sua interezza, alimentare e misto, a partire da martedi 9 giugno 2020. Intanto domani il mercato sarà regolarmente aperto con riferimento ai soli generi alimentari e di prima necessità.

