CAROSINO – IN APPALTO I LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO, PER 1.600.000 EURO.

È solo nel giugnodel 2019, che l’esecutivo della neo Amministrazione Di Cillo, ha ritenuto di dover dare continuità al lavoro amministrativo, precedentemente svolto, imprimendo un notevole impulso propulsivo per un’opera che non riusciva ad approdare alla fase dell’approvazione, proprio a causa dell’inerzia nell’acquisizione di pareri propedeutici, in particolare per il tanto atteso parere dell’Autorità di Bacino, attore principale della vicenda, consentendo cosi lo sblocco dei passaggi successivi.

Pubblicato il bando per appaltare il primo stralcio funzionale dei lavori relativi alle opere di mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Carosino, per un importo di euro 1.613.723.

IN APPALTO I LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO, PER 1.600.000 EURO

