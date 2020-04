COVID19. IL SINDACO FABBIANO: DUE CASI A SAN GIORGIO IONICO

Scritto da Redazione / aprile 3, 2020 9:23 am /

Quello che lasciava sperare che la Città di San Giorgio Ionico restasse isola incontaminata nell’emergenza Covid 19, viene dissolta dalla comunicazione ufficiale del Sindaco Cosimo Fabbiano sulla presenza in città di due casi di persone attinte dal contagio. Un richiamo più stringente alla responsabilità di comportamento si rende vieppiù necessario, atteso il superamento della linea psicologica di tranquillità a seguito della presenza del virus. ll Sindaco Fabbiano raccomanda di continuare rispettare le prescrizioni delle Autorità Sanitarie, circa la possibilità di restare fuori casa limitatamente alle necessità inderogabili e mantere il distanziamento sociale. La distribuzione dei buoni spesa, ha prosegui to Fabbiano , inizierà la prossima settimana, al contempo tranquillizzando sul fatto che per raccolta delle domande proseguirà oltre la scadenza prevista del 10 Aprile p. v.

About the author

L' 1 Dicembre 2004, pubblica il primo numero in formato cartaceo di "Giornale Armonia", mensile d’informazione locale in distribuzione gratuita per tutto il territorio tarantino, trasformandosi successivamente in edizione on line attualmente in rete. www.giornalearmonia.it

View all articles by Redazione »