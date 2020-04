Video – SAN GIORGIO IONICO. MASCHERE E IGIENIZZANTI DONATE DA CENTRO COMMERCIALE

Scritto da Redazione / aprile 3, 2020 12:22 pm /

Questa mattina a cura delle aziende cinesi del centro commerciale Shanghai di San Giorgio Ionico ha avuto luogo la donazione di 5500 Maschere di protezione, una partita di alcool, gel igienizzanti e guanti, materiale quanto mai necessario per fronteggiare l’emergenza contagio da Covid 19. Il liquido igienizzante, guanti e una certa quantità di maschere sarà il destinata in prima istanza alle forze dell’ordine e della protezione civile impegnate in prima fila nel territorio sangiorgese per l’espletamento delle attività istituzionali. La restante parte di maschere sarà distribuita ai cittadini. Grande esempio di solidarietà e inclusione sociale di una realtà commerciale verso una Comunità di cui è divenuta parte integrante.

