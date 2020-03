IL BEL PAESE – RIFLESSIONI DAL TINELLO AI TEMPI DEL VIRUS

Scritto da Redazione / marzo 18, 2020 12:25 pm /

Pensieri del cronista forse fuori di testa, non certo per mettere sotto tiro qualcuno, la ricerca di responsabili oggi è pratica inutile dannosa e può mettere a dura prova la nostra capacità di sopportazione nel regime di libertà limitata quale quello che stiamo affrontando, ma, sopratutto, per suscitare una profonda rilfessione sugli errori ultratrentennali commessi da una certa classe digerente di una comunità, a sua volta, che vive all’insegna del ” tengo famiglia”, “basta che mi piazzo io”, del “conosciamo qualcuno la?”.

Il Bel Paese, quello dei sazi che non credono ai digiuni, (che esiste, altro che siamo tutti uguali nella malattia), voluttuosamente abbrancato nell’abbraccio fatale al liberismo sfrenato, adesso riscopre i retaggi dell’economia mista ma, c’è da giurarci, per continuare a perpetuare la pratica della “privatizzazione dei profitti e collettivizzazione delle perdite”.

Quando si è trattato di togliere tutele ai lavoratori, erano tutti pronti a firmare 50 nuove configurazioni di contratti di lavoro, (a cottimo, a diporto, a riporto, a squillo, a gettone, a sette e mezzo con va e vieni, jobs act, e compagnia cantando), perché ci hanno spiegato che il costo del lavoro era elevato, e che bisognava aiutare l’impresa, finendo per incentivare le delocalizzazioni industriali in paesi a dumping fiscale favorevole, con tutele del lavoro ancora più flebili, dismettendo la produzione di beni a basso valore aggiunto.

Maitre a penser che oggi discettano di convertire l’industria nazionale nella fabbricazione di mascherine, macchine per ventilazione polmonare, (e perché no aggiungo) defribillatori. Carichi a chiacchere, perché adesso sono tutti buoni a trovare il coniglio nel cappello.

