CARI PUGLIESI

Un messaggio di speranza, di unità di intenti e di comportamento per la lotta al contagio da Covid 19, ma, soprattutto, un pensiero di immensa gratitudine a chi lotta in prima fila per salvare vite, contrastare il contagio e agisce, per quelle che sono le sue competenze, per mantenere in piedi la nostra società. E in ultimo grazie ai pugliesi responsabili che, auspichiamo, siano da esempio a tutti i concittadini i cui comportamenti virtuosi siano emulati da tutti.