CAROSINO UN CONTAGIATO DA COVID19 – SFOGO SU FB DEL SINDACO DI CILLO

“Con grande rammarico e con crescente incredulità devo registrare, in qualità di sindaco della comunità di Carosino, un fatto sconcertante, per non dire scandaloso. Ad oggi, difatti, non mi è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale circa la presenza, nel nostro paese, di un caso accertato di positività al Coronavirus. Nella speranza che a tale omissione, francamente incomprensibile, venga urgentemente posto rimedio anche per poter garantire al meglio la sicurezza di tutti i cittadini, vorrei cogliere l’occasione per comunicare a tutti che le condizioni di salute della persona risultata positiva sono in miglioramento. Vorrei invitare tutti, inoltre, a mantenere la calma, senza far circolare voci infondate e senza partecipare a quella caccia all’uomo e alla notizia che purtroppo si sta verificando in questi giorni. I pazienti contagiati sono delle persone, non dimentichiamolo; le loro famiglie hanno il diritto di essere rispettate, soprattutto ora mentre stanno vivendo un momento di dolore. Rispettiamo le persone, rispettiamo tutti le regole e soprattutto restiamo a casa.” Il Sindaco Onofrio Di Cillo 02/04/2020

Giornale Armonia Registrato al Tribunale di Taranto n.638 del 23/11/2004

_____________________________________________________________________________________

Pubblicità