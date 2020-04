CASTELLO DI SAN CRISPIERI FAGGIANO TARANTO

Di Valentino Privitera

Il piccolo borgo di San Crispieri, unica frazione di Faggiano, è situato alle pendici della Serra di Sant’Elia, il colle più alto delle Murge Tarantine a un’altezza di 56 m s.l.m. in un territorio caratterizzato da vaste colture di vigneti e uliveti e zone rocciose incolte. San Crispieri, nel XIII secolo era feudo del Monastero dei Basiliani, che, fra alterne vicende, lo possedettero fino ai primi del XVI secolo. Successivamente passò al signor Evangelista di Castellaneta, quindi alla famiglia D’Ayala. Inizialmente denominato San Crispino e detto in seguito San Crispiere, nel 1571 era chiamato Casale Santorum Trium Puerorum.

Il castello è un solido e severo edificio dalle forme tardo rinascimentali. Edificato alla fine del Cinquecento, fu completato nella seconda decade del Seicento e poi sottoposto a continue manomissioni, sino ai nostri giorni, per adattamenti residenziali dei diversi proprietari che si sono succeduti nel tempo: oggi la famiglia Ciaccia. La struttura, pur nella sua compattezza, è caratterizzata da espedienti architettonici più vicini a quelli di un palazzo baronale che non a quelli di un castello vero e proprio. Semplicità e geometrica disposizione degli spazi sono gli elementi dominanti, riassunti dalle linee essenziali della facciata. La linearità del complesso è vivacizzata tuttavia da una suggestiva cortina muraria in carparo – la tipica pietra locale – e da tre finestre inquadrate da eleganti cornici finemente intagliate, ascrivibili all’originaria fase cinquecentesca della fabbrica. Il semplice ingresso ad arco che si apre sulla facciata principale immette, attraverso un portico voltato a botte, nella corte a cielo aperto che scandisce il cuore del palazzo ed in cui è collocata una solenne scalinata.



