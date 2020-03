#COSAFAIACASA? Clausura da Covid19

Cari lettori, cari concittadini ad alcuno sfugge la drammaticità del periodo che stiamo vivendo, siamo chiamati non solo individualmente nei nostri ruoli di mamme, figlie, figli, papà, cittadini, ma anche facenti parte di una collettività a comportamenti responsabili per evitare il propagarsi dei contagi.

Ciò nondimeno visto le prescrizioni da rispettare senza indugi per il bene di tutti, stiamo pensando a come trascorrere le ore di clausura forzata in maniera utile per se stessi e gli altri, e allora vi proponiamo di farlo mandando messaggi POSITIVI a tutta la collettività.

Inviateci video su come state trascorrendo le voste ore in casa, desiderate consigliare un libro? leggere una poesia? Sapete cantare? Suonare uno strumento? Preparare una ricetta? Ci servirà da alleggerimento e nel contempo daremo supporto a chi si sente piu solo, svolgendo il nostro dovere di cittadini.

Noi siamo a vostra disposizione, ma per favore non lasciamoci andare dal senso di cupio dissolvi per cui tutto ciò che si sta facendo sia inutile alla “io solo so che ci vuole”…

Astenersi malmostosi c’è bisogno di positività. Grazie

WhatsApp +39 3284670100 Potrete inviare il vostro contributo VIDEO che provvederemo a pubblicare su apposita pagina. Vi aspettiamo

➡ fb.com/GiornaleArmonia

➡ fb.com/SanGiorgioNews.it

➡ Istagram.com/SanGiorgioNews.it

➡ #GiornaleArmonia #SanGiorgioNews