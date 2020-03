COVID19 A GROTTAGLIE (TA) COMUNICAZIONI DEL SINDACO D’ALÒ

Di Redazione

Il Sindaco di Grottaglie Ciro D’Alò ha trasmesso un video sulla sua pagina Facebook inteso a tranquillizzare la sua comunità sulla notizia dell’accertata presenza di un caso da Covid19 nella città. Successivamente ha redatto un messaggio che forniva ulteriori dettagli sulla questione :”Le Autorità competenti hanno già fatto tutte le verifiche del caso sui movimenti e i contatti della persona in questione. Chiunque è entrato in contatto con la persona, prima e dopo è già stato controllato e messo in isolamento, stanno tutti bene”,ha dichiarato sulla sua pagina Facebook, invitando nel contempo i cittadini a non fare girare nomi o foto di persone giudicate presumibilmente e senza senza alcun motivo coinvolte nell’epidemia, paventando il rischio che chiunque possa essere vittima di sciacallaggio, precisando comunque che una azione siffatta potrebbe essere perseguibile. “La cosa importante- ha proseguito non è sapere chi è, ma sapere che sta bene augurargli di superare indenne questa fase”. L’intervento si è chiuso con un ulteriore invito a non perdere i valori di comunità e solidarietà, “restiamo sempre umani” – il suo invito- per concludere con l’appello accorato e pregnante a tutti i grottagliesi, ovvero che il fatto di restare a casa costiruisce l’unica medicina per contrastare il contagio.

