SAN GIORGIO IONICO. EMERGENZA CORONA VIRUS – COMUNICATO DEL SINDACO FABBIANO

Il Sindaco di San Giorgio Ionico Dottor Cosimo Fabbiano, che abbiamo incontrato nel suo ufficio presso Palazzo di Città, per la registrazione di alcune dichiarazioni sulla questione Corona Virus, ha tenuto a ribadire, tra le altre cose, che allo stato attuale nel territorio comunale non v’è conoscenza di persone risultate positive all’infezione, ed ha raccomandato i cittadini al rispetto delle prescrizioni sanitarie disposte dalle Autorità Governative e Sanitarie. Di seguito stralcio del testo del messaggio:”Desidero rassicurare tutti i cittadini sul fatto che, al momento, non si è a conoscenza di alcun soggetto positivo al corona virus nel nostro territorio comunale. Tuttavia, si raccomanda con forza la puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle ordinanze in tema di comportamenti da seguire per evitare o limitare al massimo, la diffusione del contagio. Le forze dell’ordine hanno il compito di far rispettare tutte le prescrizioni contenute nei provvedimenti sopramenzionati”.

– VIDEO –