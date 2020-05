FASE DUE LA SFIDA PIÙ IMPERVIA – RIFLESSIONI DELL ‘ASSESSORE BUCCI

Scritto da Redazione / maggio 4, 2020 9:31 am /

Ma ora tutto cambia. Stiamo entrando nella Fase 2 e non abbiamo più l’obbligo di restare chiusi in casa. Il nuovo decreto ministeriale porterà milioni di lavoratori di nuovo al lavoro, vedremo attività commerciali, studi, uffici ripartire.

Siamo stati bravi, è vero. Abbiamo rispettato le regole, abbiamo fatto tanti sacrifici, uomini, donne, bambini,tutti insieme abbiamo vissuto momenti non facili ma, in fondo, non è stato tanto difficile: dovevamo solo restare chiusi in casa. Siamo stati bravi, abbiamo coraggiosamente vissuto ogni singolo giorno della Fase 1 della pandemia restando, semplicemente, a casa.

L' 1 Dicembre 2004, pubblica il primo numero in formato cartaceo di "Giornale Armonia", mensile d’informazione locale in distribuzione gratuita per tutto il territorio tarantino, trasformandosi successivamente in edizione on line attualmente in rete. www.giornalearmonia.it

