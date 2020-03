GIOVANI SARGIOGESI CON LA TESTA SULLE SPALLE – UN ALTRO VIDEO DI UNA FUORISEDE – VIDEO

Scritto da Redazione / marzo 20, 2020 3:48 pm /

Ancora un video, di Maurizia, giovane studentessa universitaria di farmacia, sangiorgese fuorisede presso l’università di Urbino. Con la rinuncia a ritornare a casa presso la casa paterna, altro esempio di rispetto per i propri cari e verso la comunità. Siamo orgogliosi di questi figli della nostra terra. Un po’ meno verso coloro che ritornando, non hanno provveduto ad autodenunciarsi seguendo le regole, non sottoponendosi a quarantena facendo correre a gravi rischi la vita dei propri cari e della comunità.

