GIULIA SANGIORGESE A MILANO, UNA RAGAZZA RESPONSABILE

Giulia è di San Giorgio Ionico e vive a Milano, (dichiarata zona rossa ancor prima del decreto del Pdcm “Italia Sicura”) su nostra richiesta ha cortesemente voluto inviarci una testimonianza sui motivi per i quali ha scelto di non tornare a casa, rispettando le disposizioni governative sull’emergenza virus Covid 19.

Una ragazza responsabile dalla maturità fuori dal comune(e non sembri una battuta comica), quella che le fa dire:”Personalmente non ho pensato neanche per un momento di prendere un treno e tornare a casa. Questo perché non avrei mai voluto mettere in difficoltà e a rischio la mia famiglia, i miei amici, la mia città, il mio Paese, .. Per tutelare tutto quello che ho di caro”.

Ha precisato che tanti ragazzi del sud come lei hanno rispettato le disposizioni, pur avendo il diritto di tornare a casa, invitando a dare una mano a coloro che si trovano in prima linea nel fronteggiare l’emergenza.

È anche da questi gesti si misura la maturità dei nostri ragazzi, che ovviamente non sono tutti uguali, ma parole come quelle di Giulia ci invitano a sperare in futuro migliore. Ma adesso è il momento di mantenere alta guardia contro questo nemico subdolo, invisibile e letale. Giulia merita tutta la nostra gratitudine e ammirazione!

