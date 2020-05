IL MESSAGGIO DEL SINDACO COSIMO FABBIANO PER LA FESTA DELLA MAMMA

“Voglio esprimere oggi, in occasione della Festa della Mamma, un pensiero speciale per tutte le mamme del nostro paese. Certo non è necessario aspettare la domenica dedicata alla loro festa per ringraziare le mamme per quello che tutti i giorni dell’anno riescono a dare alle nostre famiglie. Ma questo anno, in questa situazione straordinaria, questa domenica a loro dedicata assume un significato particolare e forse unico. Ringraziamo le nostre mamme perché sono diventate il baluardo insormontabile che ha impedito allo sconforto, alla angoscia, allo smarrimento, all’isolamento di entrare nelle nostre case e di rendere ancora più terribili i danni causati dalle restrizioni a cui ci ha costretto l’emergenza sanitaria. Hanno lottato per superare le loro paure e le hanno nascoste per tenere lontana la paura dalle loro famiglie, E alla fine hanno vinto loro e non il virus, ha vinto il loro coraggio contro l’aggressione della pandemia. Grazie mamme di tutto il mondo, insieme al ricordo di questo periodo, resterà perenne la nostra gratitudine per aver illuminato con il vostro sorriso il buio di questi giorni terribili”

Copyright Giornale Armonia Registrato al Tribunale di Taranto n.638 del 23/11/2004

_____________________________________________________________________________________

Pubblicità