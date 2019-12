INTERVISTA AL SINDACO DI PARMA. INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO A GIORGIO CASTRIOTA SCANDERBEG

red

Da sabato 7 dicembre nel parco Eunice Kennedy di Parma fa bella mostra di sè una scultura in bronzo raffigurante Giorgio Castriota Scanderbeg, nobile condottiero albanese, figura di massima importanza nella storia della Repubblica delle Aquile, che nel XV secolo arginò la brama di conquista dell’Impero Ottomano, segnatamente, nella terra Albania e in tutto l’oriente balcanico, ostacolando, anche per la restante parte dell’Europa, il tentativo di espansione di un califfato islamico in Europa.



Alla cerimonia di intitolazione. partecipata da numerosi cittadini, ha presenziato il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti, il quale ha sottolineato che la dedica all’eroe albanese, che per l’importanza può essere considerato eroe di dimensione continentale, rappresenta un “grande gesto di civiltà e di rispetto per tutte le comunità che abitano il nostro territorio”. Per il Sindaco Pizzarotti “l’apertura, il non essere chiusi, spaventati, è quello che aiuta veramente le comunità a crescere e ad integrarsi“, per aggiungere che l’iniziativa in questione dona impulso per proseguire nel solco del dialogo e della collaborazione con tutte

le comunità, perché iniziative quali quella del “Mese

Della Cultura Albanese“, di cui L’Associazione Scanderbeg è da lungo tempo promotrice, convintamente supportata dall’amministrazione comunale, sono da emulare e incentivare.

Al termine della cerimonia di intotitolazione , una delegazione albanese composta dall’Ambasciatrice a Roma, Anila Bitri, la Console Generale a Milano Anila Pojani e il Console Generale della Repubblica del Kosovo Adrian Andreja è stata ricevuta in Municipio dal Sindaco Pizzarotti. Alla cerimonia erano presenti anche Vojsava Tahiraj dell’associazione Scanderbeg e Marion Gajda Consigliere Comunale aggiunto di Parma. L’Ambasciatrice Birti ha ringraziato il Sindaco e l’amministrazione comunale di Parma per la decisione di aver voluto ricordare la figura di Giorgio Castriota Scanderbeg, Il sindaco Pizzarotti ha ribadito l’unità di intenti perseguita dall’amministrazione comunale con la comunità albanese e segnatamente con l’associazione Scanderbeg che nella città emiliana ha sede. L’incontro istituzionale ha dato possibilità agli intervenuti di affrontare la tematica del grave terremoto che ha sconvolto recentemente la terra albanese e valutare interventi di solidarietà da parte della città.

