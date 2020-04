LA CELEBRAZIONE DEI SEPOLCRI CON LA PRESENZA DEI FEDELI (IN FOTO) – INIZIATIVA DI DON RUGGIERI

Di Redazione

Don Giancarlo Ruggieri Parroco della chiesa dedicata a Maria SS. Immacolata della nostra città, ha visto realizzarsi concretamente un’iniziativa che aveva lanciato in occasione delle celebrazioni eucaristiche via streaming che l’emergenza covid 19 sta imponendo, ovvero: invitare i fedeli, coi quali è in contatto sulla sua pagina del social Facebook , ad inviargli le immagini delle loro famiglie per poterle fissare sulle panche della navata della chiesa, realizzando in tal modo quella vicinanza emotivo sentimentale che lega tutti i fedeli in Cristo, in modo da “sentire” la loro presenza fisica proprio in occasione della celebrazione del giorno dei cosiddetti “sepolcri”, il Giovedì santo, in ricordo dell’istituzione del sacramento dell’Eucaristia e alla meditazione dei misteri della passione di Cristo. L’esperimento di “vicinanza nella distanza”, sebbene realizzato con la presenza “virtuale”, con grande commozione di Don Giancarlo è riuscito, perché i fedeli hanno risposto in massa all’appello “occupando” quasi tutti i posti. La conferma di una Comunità che non smarrisce i propri sentimenti religiosi, li adatta sfruttando, per una volta, le innovazioni tecnologiche con intelligenza e ironia, proseguendo il suo cammino e non smarrendo il “sentiero” tramandato e praticato nei secoli dalla Fede.

© Copyright Giornale Armonia Registrato al Tribunale di Taranto n.638 del 23/11/2004

_____________________________________________________________________________________