LA CONOSCENZA COME FONDAMENTO DI SOCIETA’ INTEGRATE – CONVEGNO A L’ECCEZIONE

(Immagine Terre di Mezzo)

A cura di Rino Bizzarro*

Sabato 15 Febbraio, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 45^ stagione artistica di Puglia Teatro, patrocinata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, terzo ed ultimo appuntamento-spettacolo del ciclo ‘Solidarietà – Dalla disperazione alla speranza’, a cura di Santa Fizzarotti Selvaggi, che questa volta avrà per argomento centrale “Le terze terre – Creatività e valori umanitari”.

Incontrarsi nelle “ Terze terre “, sarà il motivo di riflessione con Santa Fizzarotti Selvaggi, vice presidente nazionale della Associazione Crocerossine d’Italia Onlus, scrittrice e psicologo – psicoterapeuta, in un convegno condotto in modo dialogico con l’artista Natalia Bartoli, la Dott.ssa Domenica Girasoli (psicologo psicoterapeuta) e la prof.ssa Adriana De Serio (concertista e musicoterapeuta).

La conoscenza e’ l’antidoto dei pregiudizi, afferma Santa Fizzarotti Selvaggi e l’edificazione della pace non può non tenere conto di “terre di mezzo” in cui incontrarsi per costruire insieme identità integrate per un nuovo volto dell’Europa.

Saranno proiettate immagini inerenti l’argomento e brevi video.

