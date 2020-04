L’AMMODERNAMENTO RETI PLUVIALI DELL’AMMINISTRAZIONE FABBIANO – REGIONE PUGLIA DISPONE FINANZIAMENTO OPERE

La questione che riguarda la salvaguardia e la tutela del territorio, con particolare interesse alla raccolta e la gestione delle acque meteoriche, è quanto mai di stretta attualità, attesa la frequenza sempre più intensa con la quale si manifestano fenomeni piovaschi che a volte creano non poche difficoltà ai cittadini. Tale problematica è stata sin da subito al centro dell’attività di questa Amministrazione, tant’è che con Delibera n. 69 del 19/05/2018, la Giunta guidata dal Sindaco Mino FBBIANO, ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di uno stralcio funzionale per il completamento della rete fognaria a S. Giorgio J.. Apprendiamo, quindi, con grande soddisfazione la notizia che la Giunta Regionale (che ringraziamo per la grande sensibilità manifestata nei confronti del nostro territorio), nella sua ultima seduta, ha finanziato questo intervento di importanza strategica per la nostra terra. Si tratta di lavori che ammontano ad €. 1.200.000 e la cui realizzazione sicuramente contribuirà a risolvere, almeno parzialmente, il problema della gestione e della captazione delle acque meteoriche. L’abitato del Comune di San Giorgio Ionico è dotato parzialmente di una rete di fogna pluviale urbana che necessita di ampliamento per una maggiore copertura del territorio, nonché di migliorare la captazione e lo smaltimento dei tronchi esistenti perché ormai non più in grado di far fronte adeguatamente ai cambiamenti climatici che hanno comportato negli ultimi tempi un aumento progressivo dei flussi di acqua pluviale da smaltire. Sempre più spesso, infatti, si verificano fenomeni di precipitazioni improvvise e molto intense che di fatto causano allagamenti delle strade cittadine con grave pericolo per la pubblica e privata incolumità. L’intervento in parola è uno dei punti cardini del programma dell’Amministrazione FABBIANO in tema di Lavori Pubblici che, passo dopo passo, sta gradualmente realizzando.

Pertanto, anche in una fase cosi difficile e complicata come quella che tutti quanti noi stiamo vivendo in questo momento storico, e che ci auguriamo termini al più presto, il nostro ringraziamento va a tutti coloro, ad iniziare dall’Ufficio Tecnico di questo comune, che quotidianamente continuano a lavorare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

San Giorgio Jonico01.04/2020 L’Assessore ai LL.PP. Dott. Pietro VENNERI

