LE “BUGIE MERAVIGLIOSE” DI EMILY E JULIE

Scritto da Redazione / maggio 29, 2020

Sara Giulia Salemi, è estroversa allegra e con una predisposizione innata per lo spettacolo. Ha debuttato come attrice teatrale nel “Musical Frozen” e dopo il successo con le “Miracle Tines” ha iniziato il progetto musicale con Emily che la vede coprotagonista con passione ed entusiasmo.

Emily Shaqiri, è figlia d’arte del ballerino Ilir Shaqiri, volto ben noto insieme a Kledi nella trasmissione “Buona Domenica” e mamma attrice Emanuela Morini. Inizia la sua carriera a soli 7 anni con un ruolo nella fiction “Una buona stagione di Rai uno e a 10 anni vince il premio come “Miglior Attrice non protagonista” al festival dell’Illinois per il cortometraggio “Doppia Luce”.

Un’estate tramontata, un amore in riva al mare, la promessa di un nuovo incontro, sono alcuni dei passaggi del brano che cantano nel videoclip realizzato da Massimiliano Varrese con le coreografie di Ilir Shaqiri. Le protagoniste hanno ormai lasciato i panni delle fate moderne per fondere bellezza, talento e simpatia.

Ve le ricordate le “Miracle Tunes” che tanto hanno spopolato nel mondo dei piccoli e grandi fans? Si sono fatte conoscere ed ammirare durante le 50 tappe del tour in tutta Italia. Ora due protagoniste, Emily Shaqiri e Giulia Sara Salemi hanno deciso di unire i loro talenti per realizzare un singolo dal titolo “Bugie Meravigliose”.

