LE ERBE OFFICINALI CHE CURANO L’ANIMA- FOCUS A L’ECCEZIONE

A cura di Rino Bizzarro

Questa sera alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 45^ stagione artistica di Puglia Teatro, patrocinata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, terzo appuntamento-spettacolo del ciclo di incontri ‘Polvere di stelle’, che questa volta avrà per argomento “Nelle erbe la vita”, con l’intervento di Nicola Accettura.

Star bene significa avere un buon equilibrio tra mente, corpo e spirito; alcune erbe officinali possono ridurre lo stress e curare l’anima.

“L’Anima è l’energia che dà vita al corpo. Quando la psiche è sana l’anima può manifestare le sue peculiarità: amore, altruismo, calore, profondità. Quando invece è alterata, la psiche soffoca le qualità positive dell’anima e manifesta le proprie qualità negative: odio, egoismo. Molti credono che la nostra personalità si identifichi con la psiche, invece no, è l’anima che la caratterizza.” (Robert Tisserand)

Se stare bene significa avere un buon equilibrio tra mente, corpo e spirito ed esprimere la propria bellezza esteriore e interiore, stare male è sinonimo non solo di malattia fisica, ma anche di conflitti dell’anima, di incomprensione, di mancanza di amore per se stessi, per gli altri, per la vita. Purtroppo oggi stare bene sta diventando sempre più difficile a causa dei ritmi e delle aspettative sociali e lavorative. Pensieri, preoccupazioni assillanti, cattive abitudini, intoppi quotidiani, pesanti responsabilità e surplus lavorativo creano irritabilità e ci portano ad una situazione di stress psico-fisico.

Direttore artistico di Puglia Teatro