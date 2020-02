LE FAVOLE ALLA RADIO-L’ECCEZIONE RIEVOCA I PROGRAMMI PRODOTTI DALLA RAI DI BARI

(in immagine un disegno di Lele Luzzati)



A cura di Rino Bizzarro

Sabato 29 Febbraio, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 45^ stagione artistica di Puglia Teatro, patrocinata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, terzo ed ultimo appuntamento-spettacolo del ciclo di incontri ‘Ombre Rosse III – Registrazioni in archivio’, che sarà dedicato questa volta alle fiabe sceneggiate per la radio e prodotte dalla Rai “Le chiavi della fantasia” alla fine degli anni Ottanta del Novecento.

Si tratta di otto nuove fiabe di Daniele Giancane, riduzione radiofonica e regia di Rino Bizzarro, pubblicate dall’Editore Schena di Fasano; nell’incontro a L’Eccezione si ascolterà “Giannuzzo nella lampadina”, prima puntata del programma radiofonico e prima fiaba ad andare in onda.

Si tratta di un programma destinato ai ragazzi in prevalenza, ma che era anche molto ascoltato dagli adulti di ogni fascia d’età, a dimostrazione che la radio era molto amata e seguita da tutto il pubblico.

A L’Eccezione, nel ciclo Ombre Rosse, giunto alla terza edizione, si parla di quella temperie culturale ed artistica che produsse quegli eventi e quelle realizzazioni della Rai e ad ogni appuntamento si fa ascoltare anche una puntata del programma preso in esame, tutto materiale custodito nell’Archivio di Puglia Teatro, dichiarato “ di notevole interesse storico” nell’Aprile del 2007, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, attraverso la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica di Puglia e Basilicata.

*Direttore Artistico di Puglia Teatro