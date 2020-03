LE INDICAZIONI DELL’ASSESSORE CINIERI IN TEMA RIFIUTI – MASSIMA ATTENZIONE AI RIFIUTI SPECIALI

In questi giorni mi pervengono numerose domande in merito all’emergenza Covid 19 riguardanti anche la gestione dei rifiuti urbani.

L’obiettivo di questa nota è quindi quella di chiarire i dubbi dei cittadini sangiorgesi.

I servizi previsti da capitolato grazie al costante lavoro degli operatori della raccolta, a cui va rivolto un ringraziamento da parte di tutti, alla pari degli operatori sanitari, della sicurezza, dei supermercati, dei trasporti e di tutti coloro che svolgono quei servizi di prima necessità, stanno proseguendo regolarmente sia per ciò che riguarda la raccolta porta a porta sia per ciò che riguarda lo spazzamento meccanizzato.

A tal proposito si comunica che vi sarà tolleranza per chi non sposterà le auto in tali giorni, ma è auspicabile la collaborazione di tutti al fine di consentire lo spazzamento da parte dei mezzi della ditta Impregico e degli operatori e garantire quindi la salubrità dell’ ambiente.

Lunedì 16 Marzo inoltre vi è stato il primo Intervento di sanificazione dell’ ambiente, tale servizio sarà effettuato anche lunedì 23 e lunedì 30.

I prodotti utilizzati sono prevalentemente prodotti naturali che quindi non provocano danni di nessun genere a cose ed animali. L altra domanda frequente riguarda la modalità di smaltimento di materiali potenzialmente infetti come mascherine e guanti.

Tutto ciò deve essere smaltito nell’indifferenziato utilizzando almeno due buste e verificando che il sacchetto sia ben chiuso per limitare il rischio contagio e per tutelare anche gli operatori ecologici. I sacchetti inoltre devono essere posti all’ interno dei contenitori per evitare che vengano aperti da cani o gatti che potrebbero passare per strada.

In ottemperanza del DPCM inoltre è stato vietato il conferimento al Centro Comunale di raccolto chi avrà necessità quindi potrà usufruire del servizio domiciliare prenotando il ritiro chiamando il numero 800.195.314.

Rinnovo il ringraziamento agli operatori ed ai cittadini per una collaborazione ancor maggiore in questo periodo. RESTIAMO A CASA al fine di ritornare presto alla normalità!