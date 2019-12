L’ESIGENZA DI UNA FORMAZIONE CULTURALE PERMANENTE PER IL CITTADINO GLOBALE. FOCUS A L’ECCEZIONE

>Red.

Stasera alle ore 18,30, presso

L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 45^ stagione artistica di Puglia Teatro, patrocinata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, secondo appuntamento-spettacolo del ciclo ‘Orizzonti pedagogici – Lo sguardo in Europa’, a cura di Vittoriano Caporale, che questa volta verterà su “8 Competenze chiave – Per vivere in Europa”.

Il nuovo scenario italiano, europeo e mondiale, sul piano culturale, tecnologico, scientifico, interlinguistico e plurilinguistico, si presenta complesso nella sua struttura e connotato da aspetti pedagogici e scolastici che esigono soluzioni immediate.

E’ sempre più forte la consapevolezza che l’istruzione continua degli adulti e l’educazione permanente costituiscano il migliore investimento per la costruzione di una civiltà autentica.

In questa prospettiva si inserisce opportunamente la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 2 maggio 2018, relativa alle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente, basata sul principio secondo il quale ogni persona ha diritto ad un’istruzione equa e inclusiva, una formazione efficace e un apprendimento permanente di qualità, al fine di partecipare pienamente allo sviluppo della società europea e mondiale.