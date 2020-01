Di Redazione

Questa immagine è vera, reale, non è una bufala, il disegno rievocante un’ ideologia e il suo delirante capo si trova su di un muro di una proprietà privata in San Giorgio Ionico (Ta), l’abbiamo rinvenuta da qualche tempo, e volutamente l’abbiamo ignorata per non fare pubblicità a quelle mani che disegnano una croce celtica e l’effige di un nome che richiede coraggio a voler annoverare nel consesso umano. Un nome che è stato rappresentativo di tutto il male del mondo, artefice, insieme alla sua corte di spietati aguzzini nazisti, dell’olocausto. Pubblichiamo questa immagine proprio nel Giorno della Memoria per ricordare la Shoah e ad ignominia di tutto cio che ha rappresentato e di quello che ancora vorrebbe rappresentare. Gli autori del gesto sono sconosciuti, non conosciamo la loro formazione e non sappiamo se sono consapevoli del messaggio che quei disegni rappresentano, dal canto nostro abbiamo un solo compito, mai dimenticare e perpetuare il ricordo di quella tragedia cui fu posto termine soltanto il 27 Gennaio del 1945, con la liberazione, da parte delle truppe sovietiche, dei prigionieri detenuti nel campo di concentramento della città polacca di Auschwitz e lo svelamento dei forni crematori adoperati dai nazisti per liberarsi delle vittime della loro atroce ideologia. Mai più! Siano parole scolpite nel nostro animo, Mai più! Sia la preghiera laica con la quale ci impegniamo solennemente a ricacciare ogni rigurgito di ideologia malata che preveda la supremazia di una razza , di un credo, di un’uomo sull’altro. MAI PIÙ…