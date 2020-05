MINO CHETTA SANMARZANESE RAFFIGURA DUE CAVALLI

Scritto da Redazione / maggio 11, 2020 3:39 pm /

Cominciato San Marzano, presenta il souvenir del proprio paese. La scultura è stata creata da Mino Chetta, artista per hobby. Raffigura due cavalli che abbracciano il campanile. Mino ha voluto rappresentare proprio le due particolarità principali della cittadina jonica. E’ risaputo che in paese ci sono tantissimi appassionati di cavalli, infatti sin dal 1530 che San Marzano è legato alla tradizione del cavalli. Vengono cresciuti come se fossero dei figli. Altro simbolo storico è il grande campanile, uno dei più altri della provincia di Taranto. La scultura misura 30 x 30 cm. La statua è piaciuta subito alla comunità Sanmarzanese. Mino ringrazia per la stima dimostrata. s

L' 1 Dicembre 2004, pubblica il primo numero in formato cartaceo di "Giornale Armonia", mensile d’informazione locale in distribuzione gratuita per tutto il territorio tarantino, trasformandosi successivamente in edizione on line attualmente in rete. www.giornalearmonia.it

