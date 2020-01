IL MOSAICO DEGLI ELEMENTI COMPONENTI LA PUGLIESITA’- L’ECCEZIONE PRESENTA IL PROGRAMMA RADIOFONICO RAI DI RINO BIZZARRO

Red.

Sabato 25 Gennaio, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 45^ stagione artistica di Puglia Teatro, patrocinata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, secondo appuntamento-spettacolo del ciclo di incontri ‘Ombre Rosse III – Registrazioni in archivio’, che sarà dedicato questa volta al programma culturale radiofonico “Pugliesità”, di Rino Bizzarro, prodotto dalla Rai.

“Pugliesità” è stato un programma della Rai di Puglia, in 13 puntate, che alla fine degli anni Ottanta del Novecento ha affrontato altrettanti temi e argomenti sociali e culturali, nel tentativo di comporre e disegnare un mosaico delle tradizioni e dei costumi, dei comportamenti tipicamente “Pugliesi” riguardanti la vita di ognuno, di tutti i giorni, ma anche della cultura “alta” espressa in Puglia e divenuta patrimonio comune.

In ogni puntata veniva trattato un argomento che interessava tutti, e in studio veniva anche chiamato un ospite esperto ad offrire il suo contributo di idee.

Nell’incontro di sabato 25 Gennaio sarà fatta ascoltare una puntata di quel programma, dedicata alla famiglia e agli usi e costumi riguardanti il matrimonio dalle nostre parti; l’ospite in studio della puntata in esame è il sociologo Giandomenico Amendola che fornì il suo contributo di idee e che nonostante gli anni passati dalla messa in onda del programma è tuttora di una attualità sconcertante e sembra registrato ieri.

A L’Eccezione, nel ciclo Ombre Rosse, giunto alla terza edizione, si parla di quella temperie culturale ed artistica che produsse quegli eventi e si fa ascoltare anche una puntata del programma preso in esame, tutto materiale custodito nell’Archivio di Puglia Teatro, dichiarato “ di notevole interesse storico” nell’Aprile del 2007, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, attraverso la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica di Puglia e Basilicata.