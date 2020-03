MIMMO BASILE DA LEZIONI DI FOTOGRAFIA – OGGI ALLE ORE 17 ON LINE PER LA NIKON SCHOOL

MIMMO BASILE DA LEZIONI DI FOTOGRAFIA – OGGI ALLE ORE 17: 00 ON LINE PER LA NIKON SCHOOL

Momenti di clausura forzata in questo tragico momento che il Paese sta affrontando che portano a cercare nella rete occasioni di svago, intrattenimento, ma anche opportunità di studio e approfondimento professionale grazie alla versatilità e alla disponibilità dla web.

VIDEO QUI ORE 17:00 – 21/03/2020

È ilc caso della Nikon School, facente capo alla nota azienda giapponese, che proprio in questo periodo sta offrendo gratuitamente momenti di approfondimento ad estimatori della sua produzione di apparecchi di riproduzione foto cinematografica. Sulla home page della Nikon school, infatti, campeggia questo messaggio “Stare a casa in questo momento è la decisione più responsabile che possiamo fare per il bene di tutti. Vogliamo unirci ad ognuno di voi e darvi il modo di sfruttare questo tempo, regalandovi degli approfondimenti sulla fotografia e il video, organizzati con i Master della Nikon School, per far continuare a vivere la nostra passione”.



Così ogni giorno dalle ore 17 fino alle 18 un maestro d’arte fotografica è pronto dispensare istruzioni e consigli sulle varie tematiche riguardanti questo importantissimo e particolare settore artistico. Oggi pomeriggio alle 17.00 sarà la volta del Maestro Mimmo Basile di San Giorgio Ionico, la cui lezione verterà specificatamente sulla fotografia, sulla costruzione di immagine, del colore, e flusso di lavoro. Un occasione opportuna anche per i neofiti di appassionarsi ancora di più al mondo dell’arte fotografica.

