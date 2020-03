NOTA DEL SINDACO COSIMO FABBIANO SAN GIORGIO IONICO 27/03/2020

Scritto da Redazione / marzo 27, 2020 7:45 pm /

NOTA DEL SINDACO COSIMO FABBIANO: Sta circolando su Whatsapp una lista di fonte anonima in cui viene riportato tra i comuni con soggetti positivi al coronavirus anche #SanGiorgioIonico. Voglio ribadire che, al momento, non c’è alcuna fonte ufficiale che confermi questa notizia. Se e quando le autorità competenti dovessero comunicarmi una tale evenienza, sarà mia cura mettere al corrente la cittadinanza di tale circostanza. Invito tutti pertanto a non dare credito e, soprattutto, a non diffondere notizie che non provengano da fonti accreditate.

About the author

L' 1 Dicembre 2004, pubblica il primo numero in formato cartaceo di "Giornale Armonia", mensile d’informazione locale in distribuzione gratuita per tutto il territorio tarantino, trasformandosi successivamente in edizione on line attualmente in rete. www.giornalearmonia.it

View all articles by Redazione »