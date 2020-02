IL PANE NON SI BUTTA. GIORNATA CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE

Oggi è la 6^ giornata per la prevenzione sugli sprechi alimentari, iniziativa sorta per sensibilizzare l’acquisto e consumo consapevole dei prodotti alimentari.

Gli italiani buttano in pattumiera circa 36 Kg di prodotti alimentari ciascuno, e un danno economico per la bolletta alimentare di ogni famiglia ma anche per l’ambiente, atteso che per la produzione e la lavorazione degli alimenti si spreca energia, non considerando anche gli effetti sull’atmosfera (co2) per gli alimenti in discarica.

Bisogna comprare di meno e non sprecare, forse è la dannazione di questa parte del mondo in cui siamo considerati numeri consumatori, quando milioni di persone in aree povere del pianeta soffre per mancanza di cibo e acqua.

Mi viene in mente un racconti fatto dal mio Papà, quando bambino nell’ Albania i primi anni 50/60, rimediare un tozzo di pane era un impresa, e quando un pezzo di pane caduto a terra, ma proprio a terra, perché pavimento non c’era, veniva ugualmente mangiato per fame, anche in barba ad eventuali malanni che potessero derivare dalla scarsa igiene, e perché oltre a quello non c’era nulla.

Forse oggi ci siamo troppo abituati ad una vita più facile, ed educhiamo i nostri figli a consumi smodati, ma io non smetto mai di dimenticare le parole del mio babbo e il suo esempio, che trasmetto tal quali mia figlia Arianna… “Il pane non si butta”…

Davide Ndoj