POESIE IMPARATE A SCUOLA COME COMPAGNE DI VITA – EVENTO A L’ECCEZIONE

(Giacomo Leopardi visto da Tullio Pericoli)

Sabato 22 Febbraio, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 45^ stagione artistica di Puglia Teatro, patrocinata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, terzo ed ultimo appuntamento-spettacolo del ciclo di incontri su ‘Momenti di poesia – Letteratura e impegno’, a cura di del professor Daniele Giancane, che questa volta avrà per argomento “Poesie a memoria – Imparate sui banchi di scuola”; L’attore Rino Bizzarro interpreterà alcuni fra i testi poetici più noti ed amati che tutti abbiamo imparato a memoria sui banchi di scuola e che sono rimasti nella nostra mente e nel nostro cuore come patrimonio culturale fondamentale per la nostra formazione, e che ogni tanto ritornano alla memoria a ricordarci la bellezza della parola poetica: da Manzoni, Pascoli, Carducci, a San Francesco, Montale, Leopardi, fino a D’Annunzio, Dante, De Amicis, e Angelo Silvio Novaro, Renzo Pezzani e altri ancora, gli Autori presentati.

Quando la impari a memoria, una poesia diventa parte di te stesso, diventa come la tua pelle, come i tuoi capelli, come le gambe, le mani, il cuore che ti batte nel petto. Quando la impari a memoria non puoi più farne a meno, anche se a volte neanche te ne accorgi che ce l’hai. A volte, invece, è come il compagno che ti sta vicino, è come una creatura che ti tiene compagnia. Alla fine dei conti, forse la poesia non è altro che una compagnia, ed è sempre un grande peccato che si perda una compagnia. Una poesia che non impari a memoria, diventa una perduta compagnia.