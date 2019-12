PRESENTAZIONE DEL RACCONTO “BINARI” DI ESTER LUCCHESE

Scritto da Redazione / dicembre 13, 2019 6:52 pm /

Domani 14 dicembre 2019 alle ore 18.30, la sede delle testate ”San Giorgio News” e “Giornale Armonia” in via Roma, 57/59 a San Giorgio Jonico (TA) ospiterà la presentazione del racconto breve dal titolo “Binari” dell’autrice Ester Lucchese per le Edizioni Susil. L’evento, patrocinato dal Comune di San Giorgio Jonico e dall’Associazione “Armonia”, verrà introdotto dai saluti istituzionali del Sindaco Cosimo Fabbiano. Interverranno: la psicoterapeuta Mariella Bruno, la giornalista e critico Dina Turco e la docente e scrittrice Ester Lucchese. La Lettrice Silvia Trucco interpreterà alcuni passi del racconto. Coordinerà l’evento la musicista e giornalista Eleonora Arnesano. L’evento sarà trasmesso in diretta live streaming. L’ingresso è libero.

