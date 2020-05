PROBABILE APERTURA MERCATO DI SAN GIORGIO IONICO DA 25 MAGGIO

Comunicato stampa Comune di San Giorgio Ionico

L’amministrazione comunale è al lavoro per riaprire il mercato settimanale anche ai generi non alimentari. Nei prossimi giorni sono già programmati incontri con gli esercenti insieme ai quali saranno definiti tutti gli aspetti connessi alla organizzazione del mercato e superate le eventuali criticità legate al rispetto delle prescrizioni statali e regionali e, soprattutto, alla sicurezza dei cittadini e degli stessi operatori. Per tali ragioni e per riaprire in tutta sicurezza martedì 19 maggio 2020 sarà attivo solo il mercato dei generi alimentari così come già nelle due ultime settimane. Con tutta probabilità il mercato riaprirà con tutti i generi alimentari e non solo a partire da martedì 25 maggio 2020.