RESTAURATA LA MADONNINA DEL CIMITERO COMUNALE SAN GIORGIO IONICO

Scritto da Redazione / maggio 30, 2020 8:03 pm /

Il nostro concittadino Antonio Monteleone ha fatto restaurare la statua della Immacolata posta davanti al colombario del nostro cimitero. Oggi una breve cerimonia per la benedizione della statua restaurata alla presenza del Parroco della chiesa SS. Immacolata e del Sindaco. Ad Antonio Monteleone va la gratitudine di quanti frequentano questa parte del cimitero per il suo gesto generoso.

