VIDEO – SAN GIORGIO IONICO IGIENIZZAZIONE URBANA

Scritto da Redazione / marzo 16, 2020 10:01 am /

Un operazione svolta per maggiore sicurezza e tranquillità dei cittadini che deve essere potenziata soltanto da azioni di responsabilità da parte degli stessi, nel rigido rispetto delle disposizioni impartite dalle autorità sanitarie in materia di contenimento del contagio da virus covid 19.

About the author

L' 1 Dicembre 2004, pubblica il primo numero in formato cartaceo di "Giornale Armonia", mensile d’informazione locale in distribuzione gratuita per tutto il territorio tarantino, trasformandosi successivamente in edizione on line attualmente in rete. www.giornalearmonia.it

View all articles by Redazione »