SGUARDI INEDITI SUL TEATRO PETRUZZELLI-OGGI A L’ECCEZIONE

a cura di Rino Bizzarro

Questa sera, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 45^ stagione artistica di Puglia Teatro, patrocinata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, secondo appuntamento-spettacolo del ciclo di incontri dedicati a ‘Bari nel cuore – Immagini e storie’, che questa volta avrà per argomento centrale “Lo spettacolo del Petruzzelli – Inediti sguardi in Teatro”, a cura di Carmelo Calò Carducci.

Pur non trascurando notizie e dati assai noti sulla storia del più importante teatro barese, l’incontro vuole presentare documenti originali della Collezione Calò Carducci che rappresentano un “ritratto” del Petruzzelli capace di mostrarne anche particolari poco noti e insoliti.

Sarà così possibile ammirare immagini risalenti al 1902 e al 1903 (quest’ultimo anno di inaugurazione del Teatro), e successive fino al 1913 (anno di celebrazione del Centenario della “Bari Murattiana”).

Saranno inoltre presentate documentazioni di spettacoli e avvenimenti, anche molto “curiosi”, fra le quali: proiezioni del film “Ballo Excelsior”, realizzato nel 1913 dal regista Luca Comerio per far conoscere in tutta l’Italia – e non solo – il “Gran Ballo Excelsior”, rappresentato per la prima volta al teatro “La Scala” di Milano in data 11 gennaio 1881, ideato da Luigi Manzotti e con musiche di Romualdo Marenco; una delle svariate presenze di Pietro Mascagni a Bari durante la Stagione Lirica del 1927-1928; proiezione di “Olympia” grande film (1938), realizzato dalla regista Leni Riefenstahl, nelle sue due parti “Festa dei Popoli” e “Festa di Bellezza”, per documentare le Olimpiadi di Berlino del 1936; e poi tanti spettacoli lirici e di operetta, tanti spettacoli di prosa e di arte varia, tanti altri film.

Tra questi ultimi le immagini più insolite si riferiscono alla proiezione , avvenuta verso la fine del 1937, di un “Film Luce”, dato dalla “Gioventù Italiana del Littorio” che documentava la “Visita del Duce in Germania” durata dal 14 al 30 settembre dello stesso 1937 e durante la quale Mussolini pronunciò un discorso a Berlino (28 settembre). Fu stampata una cartolina che poteva essere indirizzata al Capo dello Stato per attestare di aver partecipato alla proiezione stessa. Le immagini del Teatro Petruzzelli, in quell’occasione, sono sorprendenti: l’esterno era decorato da numerosissimi cartelli raffiguranti la “Svastica Nazista” e perfino l’interno aveva decorazioni, sui palchi, realizzate con Svastiche e Bandiere Italiane.

*Direttore artistico di Puglia teatro