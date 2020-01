SHOAH 2020 I COLORI E LA VOCE DELLA MEMORIA

Comunicato stampa

In occasione della 15^ ricorrenza internazionale della Giornata della Memoria, istituita il 27 Gennaio di ogni anno per ricordare le vittime dell’Olocausto ad opera della Germania nazista, le associazioni culturali di terra ionica: Ass. Armonia, Proloco Carosino, Ass. Lino Agnini, Ass. Dlfm, Ass. Inat, “Comitato Art@aras”, in collaborazione coi Comuni di Carosino, Faggiano e San Giorgio Ionico, hanno organizzato una mostra itinerante di dipinti ispirati alla tragedia del genocidio ebraico denominata “SHOAH – I COLORI E LA VOCE DELLA Memoria”. Ad alcuno sfugge l’ importanza e l’esigenza di tramandare il ricordo delle sofferenze subite dal popolo ebraico, e dalle minoranze etniche e religiose, (come quelle rom, sinti, Jenisch), al pari di tutte le altre categorie di persone ritenute inferiori dalla bieca ideologia nazista. Il dovere del ricordo si impone a maggior ragione nell’inquietante periodo storico che stiamo vivendo, non soltanto perché i testimoni che hanno subito sulla propria carne le nefandezze di quell’ideologia, purtroppo, si assotigliano sempre più, ma anche perché una pericolosa tendenza revisionista, fondando anche sulla scarsità di conoscenza degli eventi, mira a ribaltare definite responsabilità storiche. “È successo, può succedere ancora” (Primo Levi), per questo c’è bisogno di mantenre vivo il ricordo.

La mostra itinerante avrà il prologo a Taranto presso il Castello Aragonese dal 25 al 27 Gennaio.

Inaugurazione della mostra a partire dalle ore 10, nell’occasione sarà presentato il volume “Il Cielo Ogni Mattina”, La condizione delle donne nella Shoah della Professoressa Vincenza Musardo Talò con relazione della medesima autrice e interventi musicali del Trio Opera, (Adele Nicoletti Soprano, Cristina Barrese Violino, Eleonora Arnesano Pianoforte). Condurrà l’evento l’avvocatessa Vittoria Dattoli.

A seguire gli appuntamenti previsti

– Dal 1 al 7 Febbraio a Carosino nel Palazzo Ducale D’Ayala

– Dal 13 al 14 Febbraio a Faggiano presso la Sala Consiliare del Comune

– Dal 22 al 23 Febbraio a San Giorgio Ionico presso L’Associazione Culturale “Lino Agnini”.