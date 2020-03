SINDACO DI CAROSINO: AD OGGI NESSUN CASO DI CORONAVIRUS

Scritto da Redazione / marzo 2, 2020 2:31 pm /

Il sindaco di Carosino, Onofrio Di Cillo, informa che “i concittadini destinatari dell’ordinanza notificata da parte dei carabinieri al momento non presentano sintomi influenzali o altri disturbi” e che “sono monitorati attivamente, almeno due volte al giorno, da parte del personale dell’Asl competente”. Il primo cittadino specifica che a Carosino, ad oggi, non c’è nessun caso di covid19.

IN VIA PRECAUZIONALE, IN QUARANTENA FIDUCIARIA 11 CITTADINI DI CAROSINO

About the author

L' 1 Dicembre 2004, pubblica il primo numero in formato cartaceo di "Giornale Armonia", mensile d’informazione locale in distribuzione gratuita per tutto il territorio tarantino, trasformandosi successivamente in edizione on line attualmente in rete. www.giornalearmonia.it

View all articles by Redazione »