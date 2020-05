NUOVO SINGOLO PER DAMIANO FEDELE CANTAUTORE DI MONTEIASI “RESTIAMO A CASA”

Damiano Fedele, cantautore di Monteiasi (Taranto). Ha mosso i primi passi come cantante e chitarrista ritmico di un gruppo locale dal 2004 al 2011. Nel 2014 pubblica il suo primo singolo, “FRAGILE”, presente sul suo canale YouTube. Il 02 marzo 2018 ottiene un contratto di distribuzione con la Hydra Music per il primo Ep “INTROSPETTIVA”, presente su tutte le piattaforme digitali. Lo stesso anno scrive ed interpreta, assieme a suo fratello, il singolo estivo “SEMPLICE” distribuito dalla Redland Music su tutte le piattaforme digitali. Il 31 maggio 2019 produce il suo secondo Ep “CHIMERA”, distribuito da Fragola Dischi, presente su tutte le piattaforme digitali. Da questo periodo tristemente condiviso, è nato il suo nuovo singolo “Restiamo a casa”, estratto dall’album in lavorazione “Pensieri Sparsi”, che approderà il 19 maggio 2020 in esclusiva per Spotify e iTunes ed il 25 maggio 2020 su tutte le piattaforme digitali, distribuito dall’etichetta discografica “IL SUONO DEL SUCCESSO”. Il brano vuole essere un invito a non perdere la speranza e a ritrovare la forza nel riscoprire i piccoli gesti che nel vecchio quotidiano avevano sbiadito la bellezza. In “RESTIAMO A CASA”, Damiano Fedele ha cercato di sintetizzare varie emozioni di questo importante periodo.

