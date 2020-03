TEMPI DI COVID19. MIRKO RESTA A MILANO – I NOSTRI GIOVANI FUORI CASA

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il messaggio di Mirko, un altro sangiorgese a Milano, un altro ragazzo che si guadagna la vita fuori casa e responsabilmente resta dove si trova, ligio al rispetto delle direttive impartite dalle autorità sanitarie. Come Giulia che ci ha inviato un video messaggio l’altro giorno, teniamo conto di questi ragazzi che con loro comportanento fanno bene alla comunità non portando a spasso per l’Italia i pericoli potenziali che l’epidemia può provocare. Grazie Mirko, grazie Giulia, a nome della vostra San Giorgio, della vostra comunità, della Puglia intera. #restiamoacasa



Ciao mi chiamo Mirko e sono Sangiorgese. Vivo a Milano da tre anni, lavoro in un Hotel come cameriere e barista, nella mia vita ho cercato sempre di adattarmi a qualsiasi mansione sono partito con poco e con la mia forza di voglia, volontà e determinazione, con il passare del tempo sono riuscito a realizzare i miei obbiettivi e i miei sogni, bisogna migliorarsi sempre e ci sono ancora tanti obiettivi da realizzare. Tutta Italia ma soprattutto la Lombardia stiamo passando un periodo molto particolare e siamo in emergenza, la mia famiglia si trova a San Giorgio e per me Milano è diventata casa mia.Le giornate le passo tutto il giorno in casa e le sto vivendo in maniera abbastanza tranquillamente, le giornate passano e le vivi bene in casa anche soli basta organizzarsi ci sono tante cose da fare e puoi anche inventare, anche perché ciò che puoi fare in questi momenti durante l’anno non lo fai tra il lavoro e la vita che fai di ogni giorno ed esco fuori casa solo se strettamente necessario, prima di fare un’azione bisogna pensarci bene perché ci sono le conseguenze e avere il buon senso, se tutti rispettiamo le regole possiamo farcela, solo restando a casa possiamo farcela. Forza Italia e possiamo vincere contro questo virus se rispettiamo le regole e solo questione di tempo, un saluto da Milano.

