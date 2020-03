THOMAS FABBIANO. IL TENNIS AI TEMPI DEL COVID 19 – VIDEO

Di Vincenzo Corallo

E’ da ormai qualche settimana che la pandemia causata dal Coronavirus sta paralizzando tutto il mondo. Il tennis, così come la maggior parte degli sport a livello professionistico, è fermo ai box per salvaguardare la salute degli atleti. In tempo di quarantena sono gli stessi atleti che impegnano la maggior parte del tempo navigando su internet e sui loro social. C’è chi lancia messaggi di speranza, chi una riflessione sul momento difficile, chi si mostra responsabilmente a casa, pur non abitando in zone non in quarantena. Non mancano di certo i grandi attestati di solidarietà da parte dei big del tennis mondiale. Da Federer a Nadal passando da Djokovic, tutti uniti nel dare un contributo economico importante per cercare di tamponare la grande crisi sanitaria che attanaglia quotidianamente l’intero universo. Il Coronavirus ha imposto a tutti gli appassionati di tennis (e non solo ovviamente) regole ferree ed una clausura forzata che è davvero pesante da affrontare per veri sportivi. I tennisti si stanno dunque inventando modi alternativi per tenersi in forma e non perdere la sensibilità con la racchetta. Stop sì, ma non del tutto dunque. In giro per il mondo se ne sono viste di tutti i colori, con tennisti impegnati in allenamenti del tutto nuovi e bizzarri. L’inventiva e la capacità di tenersi attivi non manca dunque, nella speranza che questo brutto incubo possa essere al più presto solo un cattivo ricordo.

L’ APPELLO DEL NOSTRO THOMAS FABBIANO: “RESTATE A CASA”

È arrivato il videomessaggio di incitamento a tutta la popolazione sangiorgese. Il talento azzurro, costretto al riposo forzato ormai da giorni, invita la cittadinanza a rispettare tutte le norme restrittive varate dal governo. L’ennesima dimostrazione di vicinanza alla sua terra che conferma ancora una volta il grande spessore umano di questo ragazzo.

© Copyright Giornale Armonia Registrato al Tribunale di Taranto n.638 del 23/11/2004

_____________________________________________________________________________________

Pubblicità