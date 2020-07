DIRETTA 25 GIUGNO ORE 19:15 INIZIATIVA SU ECOBONUS CON L’ASSESSORE BORRACCINO

DIRETTA 25 GIUGNO ORE 19:15



Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia-Taranto, giovedì 25 giugno iniziativa su Ecobonus con l’assessore Borraccino



Giovedì 25 giugno alle ore 19.15, nella sala consiliare del Comune di San Giorgio Jonico, avrà luogo l’iniziativa politica promossa da Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia-Taranto su “Ecobonus al 110% per famiglie, imprese, autonomi nel D.L. Rilancio”.



Interverranno il Sindaco Cosimo Fabbiano, Massimo Serio, segretario provinciale di Articolo Uno Taranto, Paolo Campagna, presidente ANCE Taranto, Michele Bungaro, ingegnere, Eleonora Festa, Avvocato, Maria Grazia Quaranta, Architetto.



Coordinerà Angelo Notarnicola, consigliere comunale.



Concluderà Cosimo Borraccino, Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia.



Come è noto, il nuovo Ecobonus sta attirando l’attenzione dei proprietari di immobili e delle aziende dei settori coinvolti, perchè permetterà di effettuare una serie di interventi edilizi praticamente gratis, dato che il bonus fiscale è pari al 110% dell’importo dei lavori svolti, creando nel contempo opportunità di lavoro per tante imprese.



Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 34/2020 (il c.d. “Decreto Rilancio”) il legislatore ha deciso di introdurre nuove importanti detrazioni fiscali per agevolare l’attuazione di interventi finalizzati alla massimizzazione del rendimento energetico degli edifici esistenti (il cosiddetto “Ecobonus”) e alla riduzione del rischio sismico (il cosiddetto “Sisma Bonus”).



Gli interventi che potranno godere della detrazione fiscale potenziata al 110% sono quelli finalizzati all’isolamento termico delle superfici, quelli sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, nonchè gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a energia pulita.



Il D.L. Rilancio rappresenta uno degli interventi più importanti decisi dal Governo in carica. E’ utile e opportuno conoscere le possibilità che esso offre. Naturalmente, nel corso dell’iniziativa saranno illustrate dall’Ass. Borraccino anche le misure che a sua volta la Regione Puglia ha varato per l’efficientamento energetico.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming ai seguenti link: www.giornalearmonia.it/tv, Facebook.com/giornalearmonia, Facebook.com/sensocivico-nuovo ulivo Puglia Taranto





