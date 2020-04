un disegno per raccontare covid-19

Scritto da Redazione / aprile 26, 2020 10:45 am /

I lavori saranno suddivisi in fasce d’età : B) dai 6 ai 12 anni – B) dai 12 ai 18 anni – C) oltre 18 anni

About the author

L' 1 Dicembre 2004, pubblica il primo numero in formato cartaceo di "Giornale Armonia", mensile d’informazione locale in distribuzione gratuita per tutto il territorio tarantino, trasformandosi successivamente in edizione on line attualmente in rete. www.giornalearmonia.it

View all articles by Redazione »