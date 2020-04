ORE 12 UN MINUTO DI SILENZIO E BANDIERE A MEZZ’ASTA IN TUTTI I COMUNI

Scritto da Redazione / marzo 31, 2020 2:33 pm /

“Per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per darci reciproco sostegno e guardare al futuro con speranza. Anci nazionale, attraverso il proprio sito e i profili social, intende dare massima visibilità alle cerimonie che si svolgeranno domani martedì 31 marzo in tutta Italia, con la raccolta dei video di questo importante momento, che saranno montati in più ‘videoracconti’”

L' 1 Dicembre 2004, pubblica il primo numero in formato cartaceo di "Giornale Armonia", mensile d’informazione locale in distribuzione gratuita per tutto il territorio tarantino, trasformandosi successivamente in edizione on line attualmente in rete. www.giornalearmonia.it

