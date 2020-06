Un solo nuovo caso positivo di Covid in tutta la Puglia

Scritto da Redazione / giugno 2, 2020 3:08 pm /

1 NELLA PROVINCIA DI BARI; Sono stati registrati 2 decessi in provincia di Brindisi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 121.500 test. Sono 2.939 i pazienti guariti. 1.051 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.498 così divisi: 1.486 7 nella Provincia di Bari 380 nella Provincia di Bat 650 nella Provincia di Brindisi (un caso è stato eliminato dal database) 1.156 nella Provincia di Foggia; 515 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 2-6-2020

Oggi martedì 2 giugno 2020 in Puglia, sono stati registrati 1.810 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus ed è risultato positivo UN CASO:

