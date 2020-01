IL VATE D’ANNUNZIO E LA SUA MUSA- RIPRENDONO GLI APPUNTAMENTI CULTURALI DE L’ECCEZIONE

red.

Sabato 11 Gennaio, alle ore 18,30, presso L’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 45^ stagione artistica di Puglia Teatro, patrocinata dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, secondo appuntamento-spettacolo del nuovo ciclo di incontri sul ‘Teatro – Le muse ispiratrici’, a cura di Teodosio Saluzzi, che questa volta avrà per protagonisti “Gabriele D’Annunzio – Eleonora Duse”; gli attori Rino Bizzarro, Anna Brucoli, e lo stesso Saluzzi interpreteranno alcuni brani da “La figlia di Iorio” di Gabriele D’Annunzio.

“Gli perdono di avermi sfruttata, rovinata, umiliata. Gli perdono tutto, perché ho amato”.

Morendo a migliaia di chilometri di distanza dal suo paese, sola e malata, è a D’Annunzio che Eleonora Duse rivolge, con uno spirito spoglio di rancore, i suoi ultimi pensieri.

Nel momento in cui si innamorano, la Duse, a 36 anni, è già nel fiore della sua carriera; D’Annunzio ha cinque anni in meno di lei e non perderà mai occasione per farle pesare questa differenza d’età.

Nel 1892 c’e il primo contatto epistolare. La Duse ha appena letto “L’Innocente” e, rimasta affascinata, chiede all’autore di lavorare per lei, di preparare un’opera che lei possa portare in scena. Nel settembre 1894, a Venezia, il primo incontro fatale: Eleonora rimane incantata ed è da questo momento che si prefigge quello che, nonostante i fischi e i mugugni del pubblico, diventerà per lei una missione: fare conoscere al mondo intero l’opera teatrale del suo amato, che per lei scriverà quattro tragedie.